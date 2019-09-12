KAYSERmall'dan Sonbahar Alışveriş Festivali

KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi, 14-29 Eylül tarihleri arasında Kayserililer için 'Sonbahar Alışveriş Festivali' düzenlediklerini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; festival kapsamında kurulan standlarda; markalarda yüzde 80'lere varan özel indirimler dışında 19 Eylül'den itibaren Türkiye'nin farklı illerinden gelen doğal yöresel ürünleri, Kayserililerin hizmetine ve beğenisine sunacağı kaydedildi.

Festival'de ayrıca süpriz dolu konserlerle devam edeceği açıklanırken, 15 Eylül'de düzenlenecek ilk konserde Irmak Arıcı'ın yer alacağı bildirildi. AVM Yönetimi, bu festival ile Kayserililerin ailecek keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlamayı hedeflediklerini belirtti.