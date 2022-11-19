Kaza geçiren demir ustasının tek geçim kaynağını böyle çaldılar

Arnavutköy'de kaza geçirdikten sonra ayağından tedavi gören demirci ustasının tek geçim kaynağı olan aracını hırsızlar çaldı. Hırsızlık anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, iş yapamaz hale gelen usta yetkililerden yardım istedi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Arnavutköy Anadolu Mahallesi İpar Sokakta yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde çalıştığı işyerinin bahçesinde bir kaza geçiren demir ustası Özal Gökçe, hastanede tedavilerini tamamladıktan sonra evine gitti. Aynı işyerinde çalışan çalışma arkadaşı ise akşam saatlerinde Gökçe'nin aracı ile evine gitti. Sokak üzerinde park halinde olan otomobil gece saatlerinde hırsızların hedefi oldu. Sokağa gelen hırsızlar aracın kapılarını açarak içeriye girdi ve aracı çalıştırıp hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralar tarafından anbean görüntülendi.

“Hem ekmek teknem hem de hasta çocuklarım var onları hastaneye götürüyordum”

Başına gelen hırsızlık olayı nedeni ile çaresizliğini saklayamayan demirci ustası Özal Gökçe, “Perşembe günü ufak bir iş kazası geçirdikten sonra eve gittim. Aracımı buraya park etmiştim çalışma arkadaşım akşam evine gidiyor aracımız ile. Gece saatlerinde aracımı çalmışlar arkadaşım bana haber verdi bende polislere haber verdim şuanda araştırılıyor. Aracım benim hem ekmek teknemdi hem de benim hasta çocuklarım var onları hastaneye götürüyordum. Kapı açıkmış gibi giriyor araca çok hızlı bir şekilde çalıyor. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım ama televizyonlardan duyuyordum insan ne olursa olsun kendi başına gelmediği zaman bilemiyor çok üzgünüz” şeklinde konuştu.