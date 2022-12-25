Kaza sonrası kadın sürücüye hakaret edip, polisle kavga ettiler

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazası sonrası kadın sürücüye hakaret edip küfür ettikleri iddia edilen gençler ile sürücünün aynı sokakta oturan ailesi arasında kavga çıktı. Polise de geç geldiklerini söyleyen grup, polisle de kavga etti. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece 01.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücünün kullandığı araç, gençlerin bulunduğu bir arabaya çarptı. Kazaya sinirlenen gençler, araçtan inip kadın sürücüye hakaret etti. Duruma sinirlenen kadın ile gençler arasında tartışma başladı. Bu sırada kadın sürücünün o mahallede oturan ailesi sesleri duyup aşağıya indi. İki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polislerin geç kaldığını iddia eden grup, daha sonra polislerle de tartışmaya başladı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.