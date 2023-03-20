İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaza yapan aracı düzeltirken altında kalmaktan son anda kurtuldu

Başakşehir’de kazaya karışarak yan yatan hafif ticari aracı elleri ile düzeltmeye çalışan vatandaşlar, altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Başakşehir'de kazaya karışarak yan yatan hafif ticari aracı elleri ile düzeltmeye çalışan vatandaşlar, altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Başakşehir - Kayaşehir'de kazaya karışan hafif ticari araç yan yattı. Vatandaşlar aracı elleriyle kaldırmaya çalıştı. Araç kaldırırken altında kalmaktan son anda kurtuluyorlar. Düzeltilen araç kaymaya başladı. kayan aracın açık camından içeri uzanan bir kişi el frenini çekerek durduruyor. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.