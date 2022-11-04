Kaza yapan kadın sürücü basın mensuplarına saldırdı

Kadıköy'de iddiaya göre süratli otomobil kullanan kadın sürücü aracıyla takla attı. Şahıs, olay yerinde bulunan basın mensuplarına "Çekmeyin" diyerek saldırıda bulundu.

Olay gece saat 03.00 sularında Kadıköy Caddebostan Çetin Emeç bulvarında meydana geldi. İddiaya göre 34 Z 3535 plakalı otomobil sürücüsü olan kadın, yola süratli girip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak yolun kenarında bulunan yeşil alana otomobiliyle savruldu. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından kadın sürücü araçtan yara almadan kurtuldu. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan kısa süreli dumanlar yükselirken itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek çıkan dumanları kontrol altına aldı. Olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensuplarına sürücü, "Çekmeyin" diyerek müdahale etti. Kazanın ardından polis ekipleri Çetin Emeç Bulvarını kontrollü şekilde trafiği tek şeritten verdi. Çekicinin otomobili bulunduğu yerden çekilmesinden sonra trafik tekrardan trafiğe açıldı.