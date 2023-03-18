Kaza yapan taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Sultanbeyli'de iki aracın karıştığı kazanın ardından taraflar sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, Sultanbeyli'de Fatih Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yol üzerinde seyreden 34 PL 9355 plakalı araç ile 34 YJ 4664 plakalı araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Kazanın ardından araçlarından inen ve tartışmaya başlayan taraflar, sokak ortasında birbirine girdi. Şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken çevredeki vatandaşlar da kavgayı engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan alınmasıyla trafik akışı normale döndü.

Şahısların sokak ortasında birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.