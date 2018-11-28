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Kaza yerine gelen polis aracına minibüs çarptı: 1 yaralı

Kartal D-100 karayolunda bir otomobil refüje çarptı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis aracına ise bir servis çarptı, bu kazada ise yaralanan olmadı.


Olay, 04.40 saatlerinde, Kartal D-100 karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekin Karadağ yönetiminde ki 34 UT 4156 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan refüje çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan sürücü Tekin Karadağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis aracına çarparak durabildi


Bu kazadan bir süre sonra aynı istikamette ilerlemekte olan 34 LAU 793 plakalı minibüs bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında, kaza üzerinde incelemede bulunan 34 A 93160 plakalı polis ekip otosuna çarptı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, yaralanan olmadı.


Kazalara karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesine ait ekipler de kavşakta temizlik çalışması yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (AK-MÇ-Y)

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