Kazada hayatlarını kaybeden çiftin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Düğün davetiyelerini dağıtmak için yola çıkan ve Kağıthane'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Kağıthane TEM otoyolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Kutay Ecevit (26) yönetimindeki motosiklet, yol kenarında duran lüks cipe arkadan çarpmış feci kazada Kutay Ecevit ve arkasında oturan nişanlısı Elif Meltem Narman (32) hayatını kaybetmişti. Düğünlerine 16 gün kaldığı ve davetiye dağıtıkları öğrenilen çift için Zeytinburnu Merkezefendi Kozlu Mezarlığı Gasilhanesi'nde helallik alındı. 30 Ağustos'ta evlenmeyi planlayan çiftin yakınları, helallik alındığı esnada yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, Kutay Ecevit'in annesi ile babası ayakta durmakta güçlük çekti. Gayrimenkul Danışmanlık şirketinde birlikte çalışan çiftten Elif Meltem Narman'ın cenazesi Antalya'ya, Kutay Ecevit'in cenazesi ise Amasya Merzifon'a toprağa verilmek üzere gönderildi.

"Nikah şahidi olacakken ölümlerine şahit oldum"

Genç çiftin ölümüyle ilgili üzüntülerini dile getiren iş arkadaşları Tolga Gençoğlu, "Bildiğim kadarıyla yabancı plakalı bir kadın yolda aniden duruş yapıyor. Rahmetli Kutay'ın da kendini kurtaramayıp kaza yaparak yola savrulduğu söylendi. Olay yerinde görgü tanıklarının ifadelerine göre. Daha sonrasında da haberlerden dinleyip, görgü tanıkları olayın yanlış olduğunu, karakola kadar giderek bunu düzelttiklerine dair duyum aldık. Doğru veya yanlış onları bilmiyorum. Sadece bize söylenen bir laf. Allah mekanlarını cennet etsin. Ailelerine sabır versin. Çok feci bir ölüm. Nikah şahidi olacakken ölümlerine şahit oldum. Düğün davetiyeleri dağıtıyorduk. Beraber dağıttık. Maalesef böyle bir olay oldu" dedi.

"Şoka girdik hepimiz"

Bir diğer iş arkadaşları Hakan Bostancıoğlu ise "Aynı ofisteyiz, biz onun ekibiyiz zaten. Şu gördüğünüz broş da kendisine aittir. Bana hediyesidir. Yıllarca taşıdım, özellikle belirtmek istiyorum. Ömür boyu da taşıyacağım. Kimsenin böyle bir düşüncesi yoktu. Şoka girdik hepimiz. Hala şoktayız. Kendimizi de toparlayamadık. Ofisimiz çok kalabalık. Değerli bir yer. Bizi hakikaten ekip olarak çok güzel yöneten bir insandı. Çok başarılı bir insandı. Eğer suçlularsa sonuna kadar biz de sonuna kadar arkasında duracağız. Bir kasıt olduğunu düşünmüyoruz şu an bilmiyoruz ne olacağını. Olay savcılığa nakledildi. Oradan da takip edilecek" diye belirtti.

"Düğüne hazırlanıyorduk"

Çifti, davetiye dağıtmaya giderken yaşanan kazada kaybettiklerini dile getiren iş arkadaşları Murat Kadıoğlu, "Gençlerdi. 30 Ağustos'ta düğünleri vardı. Biz de düğüne hazırlanıyorduk. Ne takacağız, ne giyeceğiz ona bakıyorduk ama maalesef takdir-i ilahi" şeklinde konuştu.