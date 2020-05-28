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Kazada köpeği kaybolan kadın ortalığı birbirine kattı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köpeği kaybolan kadın ortalığı birbirine kattı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köpeği kaybolan kadın ortalığı birbirine kattı. Uzun süre çevrede bağırarak zorluk çıkaran kadın köpeğinin bulunmasıyla sakinleşti.



Kaza, saat 23.20 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Büyükyalı Köprüsü altında meydana geldi. A.İ. yönetimindeki 34 PB 7201 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden N.Ş. idaresindeki 34 CDF 331 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken kamyonet yoldan çıktı. Otomobil içinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken araçtaki köpek olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında otomobilde kaza sonrası yaralanan kadın, araçtan kaçan köpeğinin bulunması için ortalığı birbirine kattı. Uzun süre çevrede bağırarak köpeğini arayan kadın polis ekiplerine de yardım etmesi için yalvardı. Bu sırada muhabirlere de saldıran kadın, köpeğinin bulunması üzerine sakinleşti ve olay yerinden ayrıldı.



Otomobil sürücü alkolmetreyi üflememekte ısrar etti


Trafik polisleri kazanın nasıl olduğunu anlamak için görgü tanıklarını dinledikten sonra sürücülere alkol testi yapmak istedi. İçerisinde üç kişinin bulunduğu ve kamyonete çarptıktan sonra kaldırımı aşarak yeşil alana uçan otomobilin sürücüsü A.İ., ambulansta alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine zorluk çıkardı. Israrla alkolmetreyi üflemeyen sürücü, aracı bir başkasının sürdüğünü iddia etti. Alkolmetreyi üflemeyen sürücünün alkollü olup olmadığı hastanede yapılacak kan testiyle ortaya çıkacağı öğrenildi.

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