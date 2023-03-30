Kazada savrulan otomobil iş yerine girdi

Avcılar'da D-100 yan yolda ilerleyen otomobil, başka bir aracın çarpması sonucu savrularak iş yerine girdi. Otomobilin iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi D-100 yan yol Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CLS 725 plakalı otomobil, Atakan Sokak'tan D-100 yan yola bağlandığı sırada başka bir otomobil hızla gelerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki kombi bayiliği yapan iş yerinin kepenklerine çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin iş yerinin kepenklerine çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.