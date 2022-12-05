Kazadan ani refleksiyle kurtuldu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Fatih'te kaldırımda telefonla konuşan şahıs, aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kendisine çarpmasından ani refleksiyle kıl payı kurtuldu. Otomobilin üzerine geldiğini görerek diğer tarafa sıçrayan adamın kazadan kurtuluş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gece Fatih Küçükayasofya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Oğlak eşi ile telefonda konuşmak için dışarı çıktı.

Bu esnada sokağa hızla giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. İş yerinin karşısındaki kaldırımda telefonla konuşan Oğlak, arabanın altında kalmamak için yan tarafa atladı. Oğlak kazadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“Ne yapacağımı düşünmeye başladım”

Yaşanan olayı anlatan Orhan Oğlak, “Restoranımdan çıktım, eşimle telefonda konuşuyordum. Oradan geldim burada durdum. Telefonla konuştuğum esnada bir otomobilin yanladığını gördüm. Daha öncede bu sokakta böyle olaylar yaşandı. O an telefon kulağımdayken ne yapacağımı düşünmeye başladım. Nereye geleceği belli değildi, yalpa yaparak geliyordu. Bana doğru gelince üstünden atlayıp öbür tarafa geçtim. Buradaki kaldırıma da arabanın lastiği çarptı, sonrada hızı kesildi. Verilmiş sadakamız varmış” dedi.

“Bana çarpabileceğini düşündüm”

Otomobilin kendisine çarpacağını düşünen Oğlak, “Benim teyzemin kızı iki hafta önce Ankara'da bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti. O an onu hatırladım. O bir saniyelik anda acaba böyle mi oldu diye düşündüm? Bana çarpabileceğini düşündüm. Onun için ne tarafa atlayayım diye düşündüm. Bu kaldırımda bisikletli insan, scooter kullanan ya da bebek arabalı bir turist olsaydı, yaşama şansı sıfırdı. O arabanın ağırlığı iki ton, hızla geliyor ayağını da gazdan çekmedi. Yüzde doksan dokuz öldürürdü” şeklinde konuştu.

O anlar güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Orhan Oğlak'ın kaldırıma çıktığı görülüyor. Bu esnada sokağa hızla giren otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırıma çarpıyor. Orhan Oğlak'ın arabanın altında kalmamak için sol tarafa atladığı, o anda otomobilden inen sürücünün de tamponuna ve lastiğine baktığı görülüyor.