“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” açıldı

Kazakistan'dan 3'ü devlet sanatçısı unvanına sahip 5 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yer alan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”nin açılışına KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, Yakın Doğu Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak, dekanlar, öğretim görevlileri, Kazak sanatçılar ve misafirler katılım gösterdi.

Bakan Özyiğit: “Yakın Doğu Üniversitesi kültürlerin kaynaşmasında önemli bir görev üstleniyor”

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, Türk dünyasının büyük bir yapı olduğuna vurgu yaparak, aynı etnik kökene ve inançlara sahip insanların Dünya'ya yayıldığına dikkat çekti. Bakan Özyiğit, farklı coğrafyalarda yaşayarak edinilen kültürel farklılıkların da, hem diğer coğrafyalarda yaşayanlar, hem de Dünya halkları tarafından bilinmesinin önemli olduğunu belirtti.

Orta Asya'da kalan halkların anlamlı eserlerinin burada yaşam bulduğunu ve dünyaya ışık tuttuğunu belirten Bakan Özyiğit, “Oradaki kültürel dokunun, yaşam biçimlerinin daha iyi anlaşılması için ortaya bir çaba konuluyor. Yakın Doğu Üniversitesi ailesi de bu çabanın yansıtılmasında önemli bir görev üstleniyor” dedi. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi'nin hızla ilerlediğini, farklı farklı ülkelerden gelen sanatçıların eserlerinin müzeyi zenginleştirdiğini belirten Özyiğit, ilerde bir sanat müzesine daha ihtiyaç olabileceğini kaydetti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, etkinliğe katkı koyan herkesi, sanatçıları ve Yakın Doğu ailesini kutlayarak sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Sadıkoğlu: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi araştırma ve eğitimsel bir konum alanına gelecek”

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi oluşumu çerçevesinde Kazakistan'dan gelen 5 sanatçının Kıbrıs'ta hazırladıkları serginin izleneceğini söyledi.

Sanatın insan duygusunun ve düşüncesinin en güzel ifadesi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, tıbbın vücut sağlığında olduğu gibi sanatın insan duygularının tedavisinde büyük önemi olduğunu ifade etti. Düzenlenen sergilerin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin oluşturulması amacı taşıdığını ve bu sergiler sayesinde müzeye kültür ve sanat alanında dünya çapnda eserlerin eklendiğini dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Dünyaca ünlü müzelerin oluşturulmasının farklı süreçleri ve hikayeleri vardır. Bir müzenin oluşturulmasında krallara, tanrıçalara verilen ve savaşlardan olan esrelerin toplanmasından olsa da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Suat Günsel'in düşünceleri ile Çin'den başlamış Avrupa'nın ortasına kadar yerleşen Türk ressamların katılımı ile oluşan bir müzedir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin farklı ülkelerden gelen ressamların faaliyet merkezine dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Türk Cumhuriyetlerinden ressamların düzenli olarak Kuzey Kıbrıs'ta yaptığı çalıştaylar sonucunda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için eserler yaptıklarını kaydetti.

Sanat ve sanatçıların birleştirilmesi hedefleniyor

Kazakistan Onur sanatçısı Nelly Bube de, Kazakistan Cumhuriyeti temsilcisi olan sanatçı grubunun, projeyi uygulama davetine karşı teşekkürlerini sunarak, projenin asıl hedefinin Türkçe konuşan ülkelerden gelen sanatçıların çalışmalarını, sanatını ve sanatçıları birleştirmek olduğunu söyledi.

Nelly Bube, “Burada kaldığımız süre boyunca bizim için aile insanları oldunuz. Bizlere vermiş olduğunuz tüm hizmetler için teşekkür ederiz. Kıbrıs'taki Modern Sanat Müzesi ile işbirliğimizin devamını temenni ediyoruz” dedi.