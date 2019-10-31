Kazakistan'da "Türkiye'de Eğitim" forumu gerçekleşti

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kazakistan Temsilciliği ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Gençlik Kolları tarafından Kazakistan'da "Türkiye'de Eğitim" isimli forum gerçekleştirildi.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleşen foruma DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Kazakistan Temsilcisi Sadyr Eibov, Kazakistan Ahıska Türk Derneği Başkan Yardımcısı Şahismail Asiyev, Türk-Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB) Genel Sekreteri Anzor Guseynov, Kazakistan Türk Kültür Merkezi Eğitim Komitesi Başkanı ve Talgar Lisesi Müdürü Dildar Badalova, İstanbul Dil Akademisi Yöneticisi Yusuf Aliyev, DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi İskender Ziyaoğlu ve DATÜB Gençlik Kolları Kazakistan Temsilcisi Rasul Akhmetov katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DATÜB Kazakistan Temsilcisi Sadyr Eibov, forumun akışıyla ilgili bilgi vererek sözü DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a bıraktı. Kassanov konuşmasında, hem özel sektörün hem de devletin eğitimli insanlara her zaman ihtiyacı olduğunu söyleyerek, eğitimin önemini vurguladı. Dünyanın neresinde olursa olsun eğitimli insanların başarılı olacağını belirten Kassanov, kaos ve savaşın hakim olduğu ülkeleri işaret ederek sebebini eğitimsizlik veya eğitim seviyesinin düşüklüğü olarak gösterdi, öğrencilere “Bilin ki biz varız ve her zaman arkanızdayız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi İskender Ziyaoğlu ise DATÜB Gençlik Kolları'nın kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle ilgili bir sunum yaptı. Kazakistan'daki öğrencilerin Türkiye'de eğitim alabilmesi için girmeleri gereken sınavlardan ve yararlanabilecekleri burslardan bahsetti. Türkiye Bursları, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ve Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) hakkında detaylı bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ziyaoğlu, "Öncelikle bugün burada bulunmamıza vesile olan değerli büyüğümüz DATÜB Genel Başkanı, Ahıska camiasının önde gelen ismi Ziyatdin Kassanov Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Diğer bir yandan Kazakistan'ın Almatı şehrinde DATÜB tarafından düzenlenen Türkiye'de Eğitim forumunun organizasyonunda emeği olan herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl üniversite sınavlarına katılacak arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Bizler DATÜB Gençlik Kolları olarak her zaman yanınızdayız ve sizleri desteklemeye hazırız. 'Gelecek için güçlü gençlik!'" ifadelerini kullandı.

Ziyaoğlu'nun ardından Dildar Badalova, Kazakistan Türk Kültür Merkezi'nin çalışmalarından bahsetti. Yılda kaç öğrencinin Türkiye'de okumak için başvuru yaptığıyla ilgili istatistikleri paylaşarak başvuru süreciyle ilgili bilgiler veren Badalova, Türkiye'de okumak için gerekli şartları ve kriterleri anlattı.

Oldukça yoğun ilgi gösterilen foruma, Kazakistan'da Ahıskalıların yaşadıkları farklı şehirlerden katılım sağlandı.