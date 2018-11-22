Kazaklarını söküp üşüyen çocuklara kazak örüyorlar

Birçok branşta ücretsiz eğitim veren Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi bir kez daha çok anlamlı bir projeye imza attı.

Yüzlerce çocuk kazağı örülecek

Projeye destek veren Büyükçekmeceli kadınlar evlerinde bulunan kazaklarını sökerek, kış aylarında üşüyen çocuklar için yeni atkı ve kazak örecekler. “Çocuklar Üşümesin” projesi kapsamında düzenlenen “Mutluluk Şehri Büyükçekmece” buluşması kapsamında Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi'nde bir araya gelen kursiyer kadınlar, el emeği göz nuru örgülerden oluşan yüzlerce kazak ve atkıyı üşüyen çocuklara hediye edecek.

“Son derece anlamlı bir proje”

Projeye destek veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün, Tepecik Kültür Merkezi'nde kursiyerlerle bir araya gelerek çalışmalara katıldı. Projenin son derece anlamlı olduğunu belirten Hatice Akgün; “Son derece duyarlı ve örnek bir proje. Keşke herkes sizler kadar düşünceli olsa. Kış aylarında biz sıcak evlerimizde otururken soğukta üşüyen çocuklarımızı unutmamalıyız. Halk Akademisi kursiyerlerimizi bu örnek davranışlarından ötürü tebrik ediyorum. Herkesin eline, emeğine sağlık” diye konuştu.

Projeye destek verdiler

Aldıkları derslerden ötürü çok güzel çalışmalar ortaya çıkarttıklarını ve halk akademileri sayesinde meslek sahibi olduklarını söyleyen kursiyerler, yıllardır faaliyet gösteren ve çoğu insanın umut ışığı olan halk akademilerini kuran Başkan Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti. Mutluluk Şehri Büyükçekmece Buluşması'na Belediye Meclis Üyesi Emine Türkcan Demirci, Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu, Tepecik Ulus Mahalle Muhtarı Yeliz Kaya, ve Gülseren Çiçekcisoy katılarak projeye destek verdiler.