Kazancı Bedih Sıra gecesiyle anıldı

Ünlü gazelhan ve sıra gecelerinin piri Kazancı Bedih, ESEV'in düzenlediği "Kazancı Bedih'e Saygı Gecesi"nde anıldı.

15 yıl önce katalitik sobadan sızan gazdan zehirlenerek eşiyle birlikte vefat eden büyük usta Kazancı Bedih, Esenler Belediyesi Sanat Evi'nin (ESEV) düzenlediği saygı gecesinde anıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda, Sıra Gecesi geleneği örneklerle sahneye taşındı.

Gazeller ve türküler okundu

Kazancı Bedih'in hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimiyle başlayan programda, gazellerin üstadının okumuş olduğu uzun havalardan ve gazellerden örnekler seslendirildi. Gecede, aralarında ESEV eğitmenleri Ömer Çelik, Hüseyin Yazan, Taner Yüncüoğlu, Erdal Şahin, Fikret Bayraktar'ın da yer aldığı sıra gecesi ekibi, söyledikleri gazel ve türkülerle Kazancı Bedih'i yad etti.

Dost meclisinde icra edilen "Urfa Divanı", "Evlerinin Önü Yonca", "Yeşil Ördek Gibi", "Felek Sen Ne Feleksen", "Fadile Kız Fadile", "Ayağında Kundura", "Mevlam Bir Çok Dert Vermiş" gibi sevilen eserlere salondaki davetliler de eşlik etti.