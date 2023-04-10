Kazım Metehan Ayasbeyoğlu: “KMK Sanat'ın kapıları gençlere sonuna kadar açık”

KMK Sanat'ın (Kazım Karabekir Kültür Merkezi) genel sanat yönetmenliğini üstlenen Kazım Metehan Ayasbeyoğlu, kurumun kapılarını konservatuvar öğrencisi gençlere açtı. Ayasbeyoğlu, “Salonumuzda ücretsiz bir şekilde konser verip sergi açabilirler” dedi.

Kurtuluş Savaşı'nı başlatan komutanlardan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşlarından Kazım Karabekir Paşa'nın torunu Kazım Metehan Ayasbeyoğlu, sanatın içine doğmuş bir isim. New York Devlet Üniversitesi'nde Müzikal Tiyatro ve Klasik Tiyatro okuyan, mezuniyetinden sonra Amerikan Tiyatro Birliği Üyeliği kazanan Ayasbeyoğlu, New York'ta çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı. Ayasbeyoğlu, Hollywood ve Broadway'in ünlü isimleriyle çalışma fırsatı bularak, bir süre önce de Türkiye'ye döndü.

“Öğrenciler sahne bulamıyor”

Babaannesi Timsal Karabekir'in kurduğu KMK Sanat'ın (Kazım Karabekir Kültür Merkezi) genel sanat yönetmenliğini üstlenen Kazım Metehan Ayasbeyoğlu, kurumun kapılarını sanatsever gençlere ardına kadar açtı. Ayasbeyoğlu, “İstanbul-Erenköy'de bulunan Kazım Karabekir Kültür Merkezi, babaannemin oluşturduğu bir yapıdır. Ben 3 yıl önce buranın genel sanat yönetmeni oldum. Babaannem kurumda bütün yetkiyi bana bıraktı. Burada bulunduğum süreçte sektörü çok iyi analiz edebilme fırsatım oldu. Ve konservatuvar öğrencilerinin sahneye çıkabilecekleri bir yer olmadığını gördük. Bu beni derinden etkiledi” şeklinde konuştu.

“Genç caz müzisyenlerini bekliyoruz”

KMK Sanat'ta gençlere yönelik özel projeler oluşturan Kazım Metehan Ayasbeyoğlu, konservatuvar öğrencilerinin burada ücretsiz olarak hem sahneye çıkabileceklerini hem de sanat eserlerini sergileyebileceklerini açıkladı. Ayasbeyoğlu, “Genç Sahne ve Genç Sergi projelerini hayata geçirdik. Konservatuvar öğrencilerinin ücretsiz bir şekilde salonumuzda konser verebilmelerini ve sergi yapabilmelerini sağlayan projeler bunlar. Çok da güzel geri dönüşler aldık. Öte yandan 2 haftada bir jam session'lar düzenliyoruz, inanılmaz güzel performanslara sahne olan bu özel gecelere genç caz müzisyenlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“En büyük ödül onların gelişimini görmek”

Yüzünü sanata dönen gençlere eğitim de verdiklerini ve öğrenim hayatları boyunca desteklediklerini dile getiren Kazım Metehan Ayasbeyoğlu, onların gelişimlerine tanık olmanın büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Ayasbeyoğlu, “Pırıl pırıl dört stajyerimizi üniversiteli yaptık. Bu bizim için çok büyük bir ödül. KMK Sanat'ın bünyesindeki birçok kişi, meslek öğrenip önemli yerlere geldi. Birlikte yol aldık. Onların gelişimini görmek benim için bu hayattaki en büyük ödül” diye konuştu.