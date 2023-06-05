Kazımcan Karataş: "Galatasaray'ın bir oyuncusu olarak sahaya çıkmak inanılmaz bir şey"

Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş, kazandıkları şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın bir oyuncusu olarak sahaya çıkmak inanılmaz bir şey" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra şampiyonluk kupasını aldı. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Kazımcan Karataş, şampiyonlukla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Karataş, "İnanılmaz bir duygu. Sahaya çıkarken de saha içerisindeyken de dışarıdayken de Galatasaray camiasının bir oyuncusu olarak sahaya çıkmak inanılmaz bir şey” şeklinde konuştu.

Madalyayı boynuna takıp, kupayı kaldırdığında neler hissettiğinin sorulması üzerine Karataş, "Tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz bir duyguydu" diye cevap verdi.