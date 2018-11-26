KDV indirimi uygulaması MODOKO'da Süper Cuma'yı geride bıraktı

Mobilyada KDV indiriminin yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi ile hareketlenen piyasada Modoko mağazaları, alışverişin en ses getiren etkinliği olan Süper Cuma'yı geride bıraktı.

Yerli sermaye, yerli iş gücü ve yerli hammaddenin merkezi olan Modoko Mobilyacılar Kooperatifi'nde hem ziyaretçilere, hem de mobilya sektörünün duayenlerine nefes aldırdı. Yüzlerce mağaza ve binlerce mobilyanın nitelikli ürünlerini bulabileceğiniz Modoko mağazalarında özellikle yeni evlenecekleri yakından ilgilendiren özel fiyatlar, alışverişin en ses getiren etkinliği olan Süper Cuma'yı geride bıraktı.

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, KDV indirimindeki son gelişmeleri değerlendirdi ve özellikle 2008 yılında meydana gelen kriz sonrası sık sık bu uygulama ile karşılaştıklarında, piyasaya ciddi bir nefes olduğunu belirtti. Özçelik; “Uygulanan KDV indirimi içimizdeki meslek aşkını daha da alevlendirdi. İşimize daha çok sarılmamızı sağladı ve daimi hedefimiz artık ihracata gülümseyen bir yapı olmak oldu. ÖTV indirimi ile birlikte iç piyasada çok ciddi bir hareketlenme oldu. Modoko hiç olmadığı kadar ziyaret edildi ve bu durum sektörümüz için bir cansuyu oldu” İfadelerine yer verdi.

“Bir bütünün küçük parçalarıyız”

Enflasyonla topyekûn mücadele eden firmaların başında gelen Modoko Mobilyacılar Kooperatifi Başkanı Etem Özçelik, “Tüm Türkiye'de yankı uyandıran bu hareketin KDV indirimi ile pekişmesinin büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, bu indirimin sürekli olmasını ve sistemin bir parçası haline gelmesi gerektiğini savundu. Özçelik son olarak; “Ülkenin 2023 ihracat hedefine ulaşması için artık sona gelindi. Bu ülke bu sonucu görecektir buna son derece eminim. Önümüz aydınlık. Yapılacak her hamle ve tüm yatırımlar, geleceğin esnafları, mimarları, inşaat müteahhitlerini ilgilendirdiği kadar ev hanımlarını, yeni evlenecek çiftleri ve aile büyüklerini de yakından ilgilendiriyor. Bir bütünün küçük parçalarıyız” ifadelerine yer verdi.