“KE” 5. Sayısında Nobel Ödüllü Yazar Orhan Pamuk'u selamlıyor

sayısında Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen güçlü ve özgün yazar Orhan Pamuk'u selamlıyor.

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlarla çıkarılan edebiyat, sanat, kültür dergisi “KE”nin 5. sayısı çıktı. Önceki sayılarını Sunay Akın, Zülfü Livaneli, Latife Tekin ve Birhan Keskin'e ayırmış olan dergi, bu sayıda, Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen güçlü ve özgün yazar Orhan Pamuk'u selamlıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in, Orhan Pamuk'un yazar kimliğinin gücünü ortaya koyması açısından çarpıcı ve anlam yüklü sunumu da dergide yer alıyor. “KE”nin Orhan Pamuk çalışmaları Büşra Şahin, Abdullah Ezik, Belma Fırat, Erhan Sunar, İrem Uzunhasanoğlu, Esen Kunt, Abdullah Aren Çelik, Hilal Korkmaz Kurt ve Yavuz Türk'ten oluşuyor.

Derginin sayfalarında yer alan diğer imzalar; Ayşegül Tözeren, Rozerin Doğan, Ozan Can, Demet Eker Özenbaş, Gamze Bayraktar, Güneş Nasuhbeyoğlu, Emre Aydoğdu, Ercan Yılmaz, Serkan Türk, Burak Çavuş, Bayram Zıvalı, Fırat Caner, Havva Yılmaz, Mustafa Bilgücü, Gül N. Yuyucu Yıldırım, Gökhan Arslan, Nurcan Çelik, Şenay Eroğlu Aksu, Volkan Hacıoğlu, Ramazan Parladar, Seyit Göktepe, Şerif Fatih, Şebnem Barık Özköroğlu, İlyas Tunç, Havva Yılmaz, Melih Yıldız, Hakan Sarıpolat, Büşra Küçük, Yener Çetin, Selim Çizmeci, Muzaffer Cinel ve Demet Ekmekçioğlu'na ait “Kitaplar Arasında” ve “Filmler Arasında” başlığını taşıyan sayfalar ise, her sayıda olduğu gibi, dergiye renk katmaya devam ediyor.