KE 6. sayısında Türk Edebiyatının güçlü ismi Füruzan'ı selamlıyor

sayısıyla 1. yılını doldurmuş bulunuyor. İlk sayısından itibaren, yayın çizgisindeki anlayış ve içeriği bozmadan bugüne gelmeyi başaran KE, edebiyat okurlarının aradığı bir dergi haline geldi. Mutfağında Melih Yıldız, Ercan Yılmaz, İsmail Biçer, Faruk Duman, Gamze Güller, Mertcan Karacan ve Serkan Türk'ün yer aldığı KE, 6. sayısını çağdaş Türk edebiyatının güçlü isimlerinden Füruzan'a ayırdı.

Eserlerinde toplumun ezilmiş, hakkı yenmiş ve bastırılmış insanlarını başarılı bir şekilde anlatan Füruzan, derginin sayfalarında Demet Çizmeli, Ayşe Yazar, Barış Pınar Çelebioğlu, Hülya Soyşekerci, Belma Fırat, Büşra Şahin tarafından oldukça dikkat çekici ve başarılı bir şekilde işleniyor. KE'nin 6. sayısında yer alan tüm yazar, şair ve çizerler kadın kalemlerden oluşuyor. “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” sloganını kapağına da taşımış olan dergi, kadına yönelik erkek şiddetine karşı tavır alarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü anımsatmayı unutmuyor.

KE'nin sayfalarında, Füruzan dosyası dışında yer alan şair, yazar ve çizerler ise; Arzu Alkan Ateş, Sibel K. Türker, Gamze Güller, Saniye Kısakürek, Zerrin Saral, Vuslat Çamkerten, Ayşegül Tözeren, Gül Ersoy, Ceren Türkavcı, Aslı Pınar Zorba Yıldız, Zeynep Tuğçe Karadağ, Hanife Altun, Elif Erdoğan, Süreyya Köle, Suzan Bilgen Özgün, Petek Sinem Dulun, Havva Yılmaz, Berna Durmaz, Nilüfer Altunkaya, Rezzan Akçatepe, Dilek Bilge, Hülya Acet, Özlem Şan, Şengül Can, Derman Gülmez, Emel İrtem, Birgül Sevinçli, Nalan Çelik, Melten Kofoğlu, Güzzin Y. Şahinler, Meltem Dağcı, Güneş Nasuhbeyoğlu, Aysun Ündal ve Demet Ekmekçioğlu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in “Kadınlar ki Yaşamın Gerçek Sahipleri” başlıklı sunum yazısı da kadın şiddetine yönelik tavır bağlamında içten ve çarpıcı ve bir özellik taşımaktadır.