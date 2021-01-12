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Keçiörengücü'ne İsveçli santrfor

TFF 1.

Lig'in ilk yarısını 28 puanla 7. sırada tamamlayan Ankara Keçiörengücü, kadrosuna takviye yaptı. 27 yaşındaki İsveçli santrfor Edin Hamidovic ile anlaşan Başkent ekibi, forvet oyuncusuna 2,5 yıllık sözleşme imzalattı.


Lig'in ilk yarısını 28 puanla 7. sırada tamamlayan Ankara Keçiörengücü, kadrosunu forvet transferiyle güçlendirdi. İsveç'in Jönnköpong Sodra takımından transfer edilen 27 yaşındaki İsveçli golcü Edin Hamidovic'i Türkiye'ye getiren Başkent ekibi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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