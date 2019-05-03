Kedilere işkence yapan zanlı, adliyeye sevk edildi

Yenibosna'da bir AVM'de içinde yavruların bulunduğu kedi evini fırlatarak sosyal medyada tepki toplayan Fatih A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Yenibosna'da bir AVM'de yaşanan olayda Fatih A., içerisinde yavruların bulunduğu kedi evini metrelerce uzağa fırlattı. Bu sırada kedi evinden düşen bir yavru kedi de betona çakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlayan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Fatih A.'yı gözaltına aldı. Ataköy Polis Merkezi'ne getirilerek ifadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.