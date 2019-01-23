Kei Nishikori, Avustralya Açık'tan çekildi

Avustralya Açık'ta mücadele eden Japon tenisçi Kei Nishikori, çeyrek finalde Novak Djokovic ile oynadığı mücadeleden sakatlığından dolayı çekilerek, turnuvaya veda etti.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık 2019'da heyecan sürerken, tek erkeklerde yarı final eşleşmeleri de netleşti. Çeyrek final mücadelesinde Japon tenisçi Kei Nishikori, Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile karşı karşıya geldiği mücadeleden çekildi ve turnuvaya veda etti. İlk sette sağ bacağından sakatlanan Nishikori, ikinci sete başlamadan tedavi edildi ve ikinci sete çıktı. Set başladıktan sonra mücadeleyi devam ettiremeyen Japon tenisçi, çekilme kararı aldı ve turnuvaya veda etti. İlk seti 6-1 kazanan Novak Djokovic, ikinci sette rakibinin devam edememesi ile yarı finale yükseldi ve son 4'te Fransız tenisçi Lucas Pouille'in rakibi oldu.

Tek erkekler yarı finalde 4 tenisçinin de eşleşmeleri netlik kazanırken Djokovic, Pouille ile oynayacak. Diğer eşleşmede ise Yunan raket Tsitsipas, Rafael Nadal'a karşı korta çıkacak.