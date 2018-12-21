Keiretsu Forum Türkiye'den ‘temiz' yatırım

Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük melek yatırımcı ağlarından Keiretsu Forum'un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, internet üzerinden kapıdan kapıya lostra ve kuru temizleme hizmeti sunan, kısa sürede de 50 bin kişiye ulaşan yerli girişim Temiz'e yatırım yaptı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük melek yatırımcı ağlarından Keiretsu Forum'un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, internet üzerinden kapıdan kapıya lostra ve kuru temizleme hizmeti sunan ve kısa zamanda 50 bin kişiye ulaşan yerli girişim Temiz'e 150 bin TL'lik yatırım yaptığını açıkladı.

Girişimlere önemli fırsat

Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, faaliyetlerine başladığı 2012 yılından bu yana Keiretsu Forum Türkiye'deki melek yatırımcıların, Türkiye'deki melek yatırım ortalamasının çok üzerinde bir performans sergilediklerini vurguladı.

Keiretsu Forum'un tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de henüz emekleme aşamasında olan girişimlerin koşmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Talu, "Keiretsu Forum, yerel girişimlerin erken fark edilerek dünyaya açılmaları noktasında onlara önemli fırsatlar sunuyor” dedi.

Talu, Keiretsu üyelerinin daha çok teknoloji ve inovasyon içeren startuplara yatırımlar gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Zamandan tasarruf ettiren ve hizmetleri kullanıcıların ayağına kadar götüren startuplar arasındaki yerini alan Temiz, akıllı telefonlara indirilen bir uygulama üzerinden ve web sitesi üzerinden hizmet veriyor. Kullanıcılarının ayakkabı ve giysilerini kendi kuryeleriyle teslim alan Temiz, temizlenen ayakkabı ve giysileri de kullanıcıların kapısına kadar götürülerek teslim ediyor. İnternet üzerinden kapıdan kapıya lostra ve kuru temizleme hizmeti sunan ve kısa sürede 50 bin kişiye ulaşan Temiz, bu rakamı daha da artırmayı hedefliyor.