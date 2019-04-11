Keiretsu Forum Türkiye'nin Yeni Genel Müdürü Duygu Eren oldu

Hem Türkiye'de hem de dünyada melek yatırımcılığın önemli şirketlerinden Keiretsu Forum'un Türkiye ayağı olan Keiretsu Forum Türkiye'nin yeni genel müdürü girişim ve yatırımcılık ekosisteminin de yakından tanıdığı Duygu Eren oldu.

Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağlarından Keiretsu Forum'un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye'nin genel müdürü girişim ve yatırımcılık ekosisteminin de yakından tanıdığı Duygu Eren oldu. Eren, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki ticari işbirlikleriyle ilgili çalışmalarının yanı sıra, kişisel gelişim, pazarlama, sanat, yatırım ve networking konularında verdiği eğitimlerle birlikte, kişisel kariyerindeki başarılı girişimcilik tecrübesiyle de hem girişimcilere hem de yatırımcılara destek olmayı amaçlıyor.

Girişimcilik alanında mentorluk görevi de üstlenen Eren, Türkiye'deki yatırımcılar kadar genç girişimci sayısının artması için yürüttüğü çalışmalara Keiretsu Forum Türkiye çatısı altında devam etmeyi amaçlıyor.

Duygu Eren kimdir?

Üniversite öğrenimine 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başlayan Eren, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimi sırasında iş hayatına atılan Eren, Avrupa'nın en büyük hurda demir şirketleri arasında yer alan European Metal Recycling'te çalışmaya başladı. Bu zaman zarfında Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki ticari işbirlikleriyle ilgili çalışmalara da imza atan Eren, 2003'te ise Eren Yayıncılık Kitap Yayın Dağıtım şirketinde satış ve pazarlama bölümünde çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra kitap online satış ve e-ticaret sitesini kuran, şirketin yurtdışı ilişkilerini ve basın sözcülüğünü yürüten Eren, 2010 yılında DP Danışmanlık ve Pazar Araştırması Şirketi'ni kurdu. Eren, yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2014'te Turkish Time dergisi tarafından aile şirketinden ayrılıp, kendi işini kuran en başarılı patronlar arasında gösterildi. İş geliştirme, iletişim ve pazarlama konularında danışmanlıklar veren ve mentorluk görevi de üstlenen Eren, bir süre Marmara Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Programı kapsamında girişimcilik ile ilgili dersler verdi.

Uzun yıllar, Büyük Kulüp Derneği'nde (Cercle D'Orient) kurduğu Genç Girişimciler Komitesi'nde de başkanlık görevini yürüten Eren, halen çalışmalarına Büyük Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İşbirliği Platformu Organizasyon Komitesi'nde devam ediyor. Eren, Startupbootcamp, Global Cleantech Innovation Programı, Türk Telekom Pilot'ta da gönüllü mentorluk çalışmaları gerçekleştirdi. Halen, G3 Forum ve Genç Başarı Vakfı Mütevelli Heyeti'nde görev alan Duygu Eren, liselerde girişimciliği özendirmek için gönüllü mentorluk görevini üstlendiği gibi, Türkiye'de ilk kez, Anadolu'daki girişimcilere destek olmak amacıyla ticaret odalarında “melek yatırımcılık eğitimleri” de düzenledi. Eren, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca biliyor.