Kelaynakları korumak için uluslararası çevre projesi

Lise öğrencileri, dünyada sadece Türkiye ve Fas'ta koruma altında bulunan ve sayısı her geçen gün azalan kelaynaklar için farkındalık çalışmaları yaptı.

Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri, Fas'taki Lycee Jaafar El Fehri Lisesi ile işbirliği yaparak, 11- 25 yaş arası öğrencilerin katıldığı “Young Reporters of the Environment (YRE)” Makale Yarışmasına belirledikleri konu üzerinden ortak çalışmalar yaparak çevreye olan duyarlılıklarını ortaya koydu. Öğrenciler kelaynakların beslenmesine katkıda bulunmak için bir yiyecek etkinliği düzenlendi. Öğrenciler hem göçmen kuşların hayatımızdaki gerekliliğine hem de nesli tükenmekte olan kelaynaklara ait bilgiler vererek, hazırladıkları poster ve broşürleri arkadaşları ile paylaştı. Öğrenciler, “Onlar için yapacak bir şey var! Hayat paylaşınca güzel!” sloganları ile her öğrencinin bu kelaynakların hayatta kalması ve korunması için katılımını sağladılar. Bu çalışmaların sonucunda hazırladıkları makale ile Haziran ayında yapılacak uluslararası yarışmada jüri karşısına çıkacaklar.