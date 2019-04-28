Kelebek Festivali'nde engelli çocuklar doyasıya eğlendi

Kelebek Festivali'nde renkli görüntüler oluştu. İstanbul'daki bütün engelli derneklerin ve okulların da katıldığı festivalde, müzik, eğlence ve sürpriz hediyeler ile engelli çocuklar ve gençler festivalin tadını çıkardı.

"Kozaları Yırtıp Uçma Zamanı" sloganıyla yapılan festivale Başakşehir Spor Kulübü'nün futbolcusu Gökhan İnler de katıldı. Ünlü futbolcu İnler çocuklarla ilgilenerek onlarla top oynamayı da ihmal etmedi.

Etkinliğin çok keyifli geçtiğini dile getiren Başakşehir Spor Kulübü futbolcusu Gökhan İnler, “Vakıfla beraber güzel bir amaçla buraya geldim. Hep beraber engelliler için güzel projeler yapacağımızı düşünüyorum. Onun için buraya çocuklarla tanışmaya geldim. Etkinlik süper ve çok keyifli. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir etkinlik yapıyoruz" diye konuştu.