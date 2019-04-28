Kelebek Festivali'nde engelli çocuklar doyasıya eğlendi

Uluslararası Rotary 2420. Bölge Rotaract Temsilciliği engelleri ortadan kaldırmak adına 2008 yılında başlattığı Kelebek Festivali’ni bu yıl da Beşiktaş Belediyesi ortaklığında gerçekleştirdi. Dilek Sabancı Parkı’nda gerçekleşen festivalde engelli çocuk ve gençler doyasıya eğlendi.
Kelebek Festivali'nde renkli görüntüler oluştu. İstanbul'daki bütün engelli derneklerin ve okulların da katıldığı festivalde, müzik, eğlence ve sürpriz hediyeler ile engelli çocuklar ve gençler festivalin tadını çıkardı.
"Kozaları Yırtıp Uçma Zamanı" sloganıyla yapılan festivale Başakşehir Spor Kulübü'nün futbolcusu Gökhan İnler de katıldı. Ünlü futbolcu İnler çocuklarla ilgilenerek onlarla top oynamayı da ihmal etmedi.
Etkinliğin çok keyifli geçtiğini dile getiren Başakşehir Spor Kulübü futbolcusu Gökhan İnler, “Vakıfla beraber güzel bir amaçla buraya geldim. Hep beraber engelliler için güzel projeler yapacağımızı düşünüyorum. Onun için buraya çocuklarla tanışmaya geldim. Etkinlik süper ve çok keyifli. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir etkinlik yapıyoruz" diye konuştu.