Kelsie Payne, Sigorta Shop'ta

com Sultanlar Ligi ekiplerinden Sigorta Shop'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sigorta Shop son olarak Kore Ligi ekiplerinden Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass takımında forma giyen ABD'li pasör çaprazı Kelsie Payne ile anlaştı. Sigorta Shop CEO'su Aydın Kaya, “Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kelsie Payne kendini kanıtlamış, çok kuvvetli bir oyuncu. Kore Ligi'nde oluşturduğu etkiden daha fazlasını burada göstereceğinden eminim. Takımımız artık yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yakın zamanda yeni transferlerle yeniden sizlerle olacağız” ifadelerini kullandı.