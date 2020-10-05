Kemal Ademi, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, bugün akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kemal Ademi, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Genç oyuncunun sağlık kontrolü bugün yapıldı.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Kemal Ademi; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.