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Kemal Ademi, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kemal Ademi, bugün akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, bugün akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.


İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kemal Ademi, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Genç oyuncunun sağlık kontrolü bugün yapıldı.


Detaylı kan tetkikleri yapılan Kemal Ademi; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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