Kemal Aktaş Stadı ve Esnafspor Tesisleri açıldı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kemal Aktaş Stadı ve Yeşilova Esnafspor Tesisleri'nin açılışı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve beraberindeki ilçe protokolü de katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Kemal Aktaş Stadı ve Yeşilova Esnafspor Tesisleri'nin Küçükçekmece'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, Başkan Temel Karadeniz'e spora ve sporcuya katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Başkan Karadeniz'e teşekkürler"

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Kemal Aktaş Stadı'nın her yönüyle geniş bir sporsever kitleye hizmet vereceğine dikkat çekerek,"Bu tesisin yapımında 16 milyon lira harcanmış. Gençlerimizin sokağın tehlikelerinden ve onları tehdit eden bağımlılıklardan uzak durması için spora teşvik edilmesi gerekiyor. Bu anlamda üzerine düşeni yapan Başkan Karadeniz'e teşekkür ederim" diye konuştu.

"Küçükçekmeceliler en iyisine layık"

Tesisin ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Başkan Karadeniz ise vatandaşlara, "Göreve geldiğimizden bu yana sizin 'Başkan söz verdiyse yapar' söyleminiz bizim en büyük zenginliğimiz oldu. Sizlere vermiş olduğum sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yapmış olduğumuz yeniliklerle güzel bir tribün ve stadyumumuz oldu. Esnafspor'un tesisi adeta dillere destan oldu. Küçükçekmece'de daha fazla sporsevere ihtiyacımız var. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. İşte bu gençlerimizin enerjlerini doğru kullanabilecekleri tesisler üretmek zorundayız. Küçükçekmece'de spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Küçükçekmeceliler, her şeyin en iyisine layık. Yaptıklarımız da yapacaklarımızın garantisidir" sözleriyle seslendi.

Bin 170 seyirci kapasitesi, otopark, kapalı saha

Konuşmaların ardından ilçe protokolü ve sporseverlerin katılımıyla tesisin açılışı gerçekleştirildi. Kemal Aktaş Spor Tesisi; 3 kat olmak üzere 300 kişilik çok amaçlı salon, kapalı halı saha, 40 kişilik misafirhane, fitness salonu, 23 araçlık otopark ve bin 170 kişilik seyirci kapasiteli tribünüyle ilçedeki sporcu ve sporseverlere hizmet verecek.