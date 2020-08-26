Kemal Erdoğan: “İyi hazırlananlar hedefe ulaşacak”

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, "Çok uzun bir maraton var önümüzde. İyi hazırlanan takımlar, sağlıklı çalışanlar hedefe ulaşacaktır" dedi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor ve Beşiktaş takımlarının yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Yeni sezona evlerinde başlamanın mutluluk verdiğini belirten Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, "Yeni sezon hayırlı olsun. Trabzonspor olarak evimizde başlamak bizim için memnuniyet verici. Beşiktaş takımını ağırlayacağız. İyi oynayan her zaman kazansın" dedi

Erdoğan: "Sağlıklı çalışanlar hedefe ulaşacak"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ise şunları söyledi:

"Çok uzun bir maraton. Aralık ayından itibaren hafta içi de maçlarımız var. Allah sporculara güç kuvvet versin. Devre arası da sadece 5 gün. İyi hazırlanan takımlar, sağlıklı çalışanlara hedefe ulaşacaktır. İlk hafta Trabzonspor ile oynayacağız. Sevdiğimiz bir takım, sevdiğimiz ve dost bir şehir. Bizi en iyi şekilde ağırlayacaklardır. Hak eden kazanır. Umarım sağlıklı bir sezon olur ve en iyi bir şekilde bitiririz."