Kemal Özdeş, 3. döneminin ilk maçında Trabzonspor'a karşı galip

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken, Teknik Direktör Kemal Özdeş, lacivert-beyazlılar ile 3. döneminde çıktığı ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Kasımpaşa olurken, 3. döneminde ilk maçına çıkan Teknik Direktör Kemal Özdeş, galibiyetle başladı. Özdeş, lacivert-beyazlıların başında geçirdiği 1. ve 2. döneminde Trabzonspor'a toplam 5 kez rakip olmuş ve 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1'de beraberlik almıştı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu maçla birlikte bordo-mavililer karşında Kasımpaşa ile 2. galibiyeti almış oldu.

Valentin Eysseric, ligde 3. golünü attı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede, 76. dakikada kazanılan penaltıda takımının 2. golünü kaydeden Fransız futbolcu Valentin Eysseric, söz konusu golle birlikte ligde 3. golüne ulaştı. Eysseric, bu sezon Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a, 22. haftasında ise Giresunspor'a 1'er gol atarken, Trabzonspor'a attığı golle birlikte 3. golüne imza atmış oldu.