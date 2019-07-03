Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 19'uncu yılında mezarı başında anıldı. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, "Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum. Ancak seyretmeyi çok istiyorum. Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum dünyaya gelecek. İnşallah gücümü toparlayıp filmleri seyredeceğim'' dedi.

Kemal Sunal'ın Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında düzenlenen anma törenine eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal'ın yanı sıra gelini Nazlı Kurbanzade katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma töreninde daha sonra dualar edildi. Kemal Sunal'ın sevenleri de anma törenine katılarak, ailesiyle birlikte dua etti. Kemal Sunal'ın halkı hiçbir zaman yanıltmadığını aktaran Gül Sunal, "Ben geçen 19 yılı hiç hatırlamıyorum. Sanki dün gibi. Tabii çok ağır geçti. Babalarına düşkün iki çocukla birlikte zor bir süreç geçirdik. Hayata hep güzel gözlerle bakmak gibi huyu vardı. Biz de onu yaşatmaya çalıştık. Hayatımıza devam etmeye çalıştık, çocuklar tahsillerini yaptılar. Görüyorum ki çığ gibi büyüyen bir Kemal Sunal sevgisi var. Bu acımızı hafifletiyor. Bize büyük bir güç veriyor bu sevgi. Kemal halkı hiç yanıltmadı. Kendi özel yaşamıyla, halktan biri, mütevazi, iyi bir aile babasıydı'' diyerek duygularını dile getirdi.

Babasının filmlerini seyredemediğini anlatan Ali Sunal, "Geçen 19 yılda büyüdük. Koca koca adamlar olduk. Sayesinde gülen yüzümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Bugün sosyal medyada 'keşke biraz daha gülseydik' adı altında paylaşımlar gördüm. Bu başlık altında paylaşımlar yapılmasını istemiyorum. Çünkü babam fikirleriyle, filmleriyle, güzel gülümsemesiyle halen hayatımızda. Onu ölümsüz kılan değerleriyle halen hayatımızda. Gülmeye devam diyelim. Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum. Ancak seyretmeyi çok istiyorum. Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum dünyaya gelecek. İnşallah gücümü toparlayıp filmleri seyredeceğim'' şeklinde konuştu.

Kemal Sunal sevgisinin artarak süreceğini belirten Ezo Sunal da, “19 yıl oldu ama iki, üç yaşında hayranları var. Farklı yaşlardan, görüşlerden insanları birleştirebilen bir sanatçı kendisi, aileden biri gibi herkesin evinde. Bize de bunu hep hissettiriyorlar. Babamın bize en büyük mirası kocaman bir aile bırakması oldu. Türkiye bizim ailemiz oldu. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Umarım böyle de devam edecek Kemal Sunal sevgisi'' ifadelerini kullandı.

Ali Sunal, basın mensuplarına da Kemal Sunal ile ilgili haberler yaparak babasını ölümsüzleştirdikleri için teşekkür etti.