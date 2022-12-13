Kemal Tahir'in tüm kurgu eserleri yeni bir edisyonla yayımlandı

Türk edebiyatı dendiğinde akla gelen en önemli isimlerden biri olan Kemal Tahir'in tüm kurgu eserleri Ketebe Yayınları tarafından yayımlandı.

Titiz bir edisyonla yeniden ele alınan on altı eser, Türk modernleşmesinin farklı evreleri dikkate alınarak kronolojik bir okuma için “1890-1945 Türkiye” ve “1890-1945 Türkiye/Taşra” isimli iki farklı diziyle okura sunuldu. Bunun yanında Kemal Tahir'in edebî dünyasının önemli bir parçasını oluşturan ve daha önce yayımlanmamış mektupları da içeren tüm mektupları, notları ve yazara dair incelemeler ile hatıratlar ayrı başlıklarla Kemal Tahir Külliyatı'nın farklı parçaları olarak yayın hayatına kazandırılmayı bekliyor.

Ketebe Yayınları Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenledikleri bir lansmanla Kemal Tahir Külliyatının telif haklarını aldıklarını duyurdu. Proje Yöneticisi, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Coşkun külliyatla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Coşkun, külliyatın mutfak çalışması için: “Bu külliyatın neşir sürecinde Ketebe'nin editöryal mutfağı büyük bir özveriyle çalıştı. Bu süreçte yazarın sağlığında yayımlanmış son baskılar temel alındı, diğer baskılar karşılaştırma için kullanıldı. On altı kitapta da açıklama gerektirdiği düşünülen kelimeler, ibareler ve isimler için dipnotlar eklendi. Bazı dizgi ve sayfa düzeni hataları giderildi” ifadelerini kullandı.

Proje Yöneticisi Prof. Dr. İsmail Coşkun, Kemal Tahir Külliyatı'nın tamamlayıcı unsurlarını ve yakında yayımlanacak olan kitapları şu şekilde anlattı:

“Kemal Tahir'in dostlarıyla yazışmaları; onun yazarlık serüvenine, edebî kimliğinin oluşumuna ve üretkenliğine ilişkin en önemli tanıklıklardır. Bu bakımdan mektuplar, Kemal Tahir Külliyatı'nın önemli bir başlığını oluşturmaktadır. ‘Mektuplar' dizisinde yazarın daha önce yayımlanmış ve yayımlanmamış mektupları neşredilecektir. Kemal Tahir'in edebî kimliği kadar konuşmaları, düşünceleri ve Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı değişim sürecine ilişkin çözümlemeleriyle de Türk düşüncesinde önemli bir yeri vardır. ‘Notlar', bu anlamda Kemal Tahir'in düşünsel serüvenine ilişkin birincil kayıtları oluşturmaktadır. ‘Kemal Tahir Külliyatı/Notlar' dizisinde yazarın çalışma notları ile farklı konularda gerçekleştirdiği konuşmalara hazırlık, okuma ve tarih notları yer alacaktır. Külliyatın neşrinde Kemal Tahir konusunda çalışmalara kaynaklık ve kılavuzluk etmek üzere ‘Kitaplık' başlığı altında ayrı bir dizi de tasarlanmıştır. Bu dizide Kemal Tahir ve eserlerine ilişkin eski ve yeni çalışmalar, tematik incelemeler, Kemal Tahir çalışmaları için kılavuz ve sözlük gibi temel başvuru metinleri yer alacaktır. Ayrıca Kemal Tahir'e ilişkin tanıklıklar ve hatıratlar da ‘Kitaplık' dizisinde neşredilecektir.”

Prof. Dr. İsmail Coşkun'un Kemal Tahir'in bugün neden hâlâ en çok okunanlar arasında yer aldığını şu ifadelerle açıkladı:

“Kemal Tahir Türkiye'nin sorunlarını romancı kimliği ve sanatçı duruşuyla irdelemiş, araştırmış, tartışmıştır. Tükenmek bilmeyen enerjisiyle, olağanüstü çalışkanlığıyla Türkiye'yi, Türk insanını, Türk toplumunu dramıyla, gücüyle ve sahip olduğu imkânlarıyla kavramaya çalışmıştır. Üretkenliği, azmi, gerçekçi soruşturmalarıyla, güçlü edebî diliyle Türkiye'nin zengin öyküsüne ışık tutmaya, hâlâ çağdaşımız olmaya devam etmektedir.”

Lansmana, Zeytinburnu Belediye Başkan'ı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, TRT 2 Kanal Koordinatörü Zeki Şahin, Kemal Tahir Vakfı'ndan Ayşegül Karaköse, Levent Karaköse, Berna Yazoğlu ve Cengiz Yazoğlu'nun yanı sıra; Hüseyin Likoğlu, Furkan Çalışkan, Güray Süngü, Aykut Ertuğrul, Yusuf Genç, İdris Saruhan, Ersin Çelik, Tarık Tufan, Saadettin Acar, Bekir Cantemir, Metin Celal, İsmail Halis, Hakan Arslanbenzer, Haluk Oral, Tarık Tufan, Begüm Kakı, Cengiz Özdemir, Mustafa Küpüşoğlu, Ali Şükrü Çoruk, Habil Sağlam, Çiğdem Dürüşken, Ethem Özışık, Ekrem Demirli de katıldı.