Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi, Kemalettin Erbakan 92 yaşında hayatını kaybetti. Fatih'te yaşadığı evde hayatını kaybeden Kemalettin Erbakan için bugün saat 14:00'da Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kemalettin Erbakan'ın oğlu Hüseyin Erbakan, damadı Ekrem Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 2. Abdulhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende imam tarafından sık sık anons yapılarak sosyal mesafeye uyulması istendi.

Cenaze namazı öncesi cenazeye katılanlardan helallik istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı. Kemalettin Erbakan'ın dualar eşliğinde omuzlara alınarak cenaze arabasına konuldu. Kemalettin Erbakan'ın cenazesi Merkez Efendi'deki aile kabristanına defnedildi.