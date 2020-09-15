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Kemerburgaz yolunda mıcır yüklü kamyon devrildi

Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda mıcır yüklü kamyon devrildi.

Kazada yaralanan olmazken Göktürk istikametinde trafik durma noktasına geldi.


Kaza, saat 09.30 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz yolu Göktürk istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu kamyonda yüklü olan mıcır devrildi. Kamyonun devrildiğini gören çevredeki sürücüler polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak kamyonu kaldırma işlemlerine başladı. Kaza nedeniyle Göktürk istikametinde trafik meydana geldi.

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