Kemerburgaz'daki rezerv yapı alanı iddialarına cevap

Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden düzenlediği canlı yayına katılan Başkan Deniz Köken, Kemerburgaz'daki 3106 parselle ilgili ortaya atılan iddiaları cevapladı.

Başkan Deniz Köken konuyla ilgili olarak, “Geçen hafta gündeme gelen, Kemerburgaz sınırları içerisinde bulunan, 25 yıldır Eyüpsultan'ın mülkü olan 3016 parselle ilgili bazı siyasi partiler "yeşil alanı imara açtılar" gibi kampanyalar yapıyorlar. Üstelik, eski belediyeci olmasına rağmen bunu bize bir telefonla arayıp sormadan yapan sevgili milletvekilimiz bu konuyu telefonla bize sorabilirdi. Bu işi haber kanalına taşıyan saygın haberci arkadaşlarımız açıp bize sorsalardı, haberi öyle yapsalardı” dedi.

“Sanki Eyüpsultan Belediyesi 200 dönüm yeşil alanı imara açmış. 200 dönüm yeşil alan imara açılabilir mi? Bu arazi neydi de ne oldu şu anda" diyen Deniz Köken, "Burası yeşil alan değil plansız alan. Biz planladık. 25 yıl önce zaten bir plan karşılığında Eyüpsultan Belediyesi'nin mülkü olmuştu. Bir çalışma yapılmamıştı biz yaptık" diye konuştu.

İddialara cevap veren Başkan Deniz Köken, "Eyüpsultan halkına böyle bir yeri kazandırdığımız için bizi tebrik etmeleri lazım çünkü onların da seçmenleri bu şehirde yaşıyor. Buradan elde edilen gelir yine burada yaşayan vatandaşlara hizmet olarak gelecek. Burada 210 dönüm bizim yerimiz. 210 dönüm arazimde 114 bin metrekareyi geçmeyecek bir imarı var” diye konuştu.

"Göktürk'te, Kemerburgaz'da hazine arazileri satıldı, alındı, para kazanıldı, onlara böyle bir çalışma yapma, belediye yapınca ‘belediye yaptı' oluyor. Nasıl oluyor bu. Böyle bir şey olabilir mi? " diyen Deniz Köken, "Millet arsasından para kazanıyor, Eyüpsultan Belediyesi kazanmaya çalışınca ‘Belediye şunu yaptı'. Sanki büyük bir hırsızlık yapmışız, arsa çalmışız. Arsa belediyenin zaten. Burası yeşil alan değildir, plansız alandır, plansız alan planlanmıştır" diyerek iddialara açıklık getirdi.