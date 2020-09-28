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Kemerspor 2003'ün yeni teknik patronu Osman Akyol oldu

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Lig ekiplerinden Kemerspor, teknik direktörlük görevine Osman Akyol'u getirdi.


Misli.com Lig'de mücadele eden Kemerspor 2003'ün yeni teknik direktörü Osman Akyol oldu. Galatasaray, Samsunspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Altay'da uzun yıllar forma giyen, Ümraniyspor ile Elazığspor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın yardımcılığını üstlenen Akyol, son olarak Antalyaspor'da altyapı koordinatörlüğü yapmıştı. Kemerspor'da göreve gelmesiyle ilgili konuşan Akyol, “Kemerspor Başkanı Ahmet Öncelik ile görüşmelerimizi yaptık. Önümüzdeki günlerde resmi imzaları da atağız. Kemerspor iyi bir ekip. Kaliteli ve başarıya aç futbolculara sahip. Hedefimiz iyi işler yapıp, başarılı bir sezona imza atmak” dedi.

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