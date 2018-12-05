Kemik sağlığına dikkat

Dr. Kerem Bıkmaz, kemiklerle ilgili risk faktörlerinin öğrenerek kemiklerin sağlamlığını test etmenin mümkün olduğunu söyledi.

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Dr. Kerem Bıkmaz, “Kemikler canlı dokulardan oluşurlar. Eski kemik dokusu sürekli olarak yeni kemik dokusu ile değiştirilip yenilenir. 30 yaşlarından sonra yenilenenden daha çok kemik dokusu yıkılır. Osteoporoz yenilenenden daha fazla kemiğin yıkıldığı zaman yani kemiklerin güçsüzleştiği zaman oluşur. Osteoporozun erken safhalarında genellikle belirti görülmez. Ancak kemiklerinizi ne kadar çok korursanız bu sorunla da bir o kadar geç karşılaşırsınız” dedi.

Kemikleri korumak için en iyi önlemin çocuklukta başladığını ifade eden Dr. Bıkmaz, “Ancak kemik kaybını geciktirecek, hatta kemik kaybını geri döndürecek etkili önlemler almak için hiçbir zaman geç değildir. Artan osteoporoz riskiniz 25-30 yaşları arasında ne kadar kemik kütlesi oluşturduğunuza ve yaşlandıkça bunu ne kadar hızlı bir şekilde kaybettiğinize göre değişir ve buna kemik kütlesi denir. Yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini (kalsiyum emilimi için esas) almak ve düzenli egzersiz yapmak kemiklerinizin güçlü kalmasını sağlar. Kalsiyum - İskelet yapımız vücut kalsiyumunun yüzde 99'unu içerir. Kalsiyum kalbin, sinirlerin, kasların düzenli çalışması için gereklidir ve kas kasılmasından, kan pıhtılaşmasına kadar birçok önemli mekanizma için hayati önem taşır. İskeletinizin sağlığı bu, başlıca vücut fonksiyonları için bu kadar önemli olan ve vücudunuzun yüzde 1'i hariç bütün kalsiyumunu kullanan bu minerale bağımlıdır. Kalsiyum açısından zayıf olan bir diyet vücudunuzun osteoporoz riskini arttırır” diye konuştu.

Süt, süt ürünleri ve yapraklı sebzeler gibi ürünlerin kemiklerin ihtiyacı olan kalsiyumu içerdiğini kaydeden Dr. Bıkmaz, “D Vitamini vücudun kalsiyum emmesi için gereklidir. Yeterli miktarda D vitamini almamak, vücudunuzun kemiklerinizde depoladığı kalsiyumu kullanmasına sebep olabilir. Başlıca D vitamini kaynakları; sütte, balık yağında, yumurta sarısında, ciğerde ve somon gibi yağlı balıklarda bulunur. Egzersiz sağlıklı kemikler için kritiktir. Özellikle, ağırlık idmanları (ağırlık kaldırma, koşu, yürüyüş, sınav, merdiven çıkmak gibi şeyler içerebilir) kemiklerinizin güçlenmesine yardımcı olur. Bir egzersiz programına başlamadan önce, lütfen doktorunuza danışın. Yaşam tarzı-Sigara içmeyi bırakın. Tütün kullanmak sağlık açısından istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu listeye kemik kaybını da ekleyebilirsiniz. Alkolü sınırlandırın. Aşırı alkol tüketimi kemik kaybını arttırmakla doğrudan ilgilidir. Moda diyetlerden kaçının. Moda olan diyetler genelde vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri tüketmenizi yasaklar. Eğer kilo vermek ihtiyacınız varsa, iyi dengelenmiş bir diyet yapın ve doktorunuza danışın. Daha fazla bilgi ile yetişkin nüfusun yüzde 80'ini etkileyen, insanların doktora gitmekteki en büyük ikinci sebebi olan sırt ağrısından kaçınabilirsiniz. Eğer sırt ağrınız varsa ve bundan kurtulmak istiyorsanız hemen bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanına danışın” açıklamalarında bulundu.