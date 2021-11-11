Kenan Koçak: "İki maça da galibiyet için çıkacağız"

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Cebelitarık ve Karadağ maçlarına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Galibiyet için ne gerektiriyorsa hem ofansif anlamda hem defansif anlamda sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, millilerin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımda atmosferin çok iyi oluğunu belirten Koçak, "Oyuncu kardeşlerimiz çok iyi çalışıyorlar. Konsantre olmuş durumdalar. Motivasyonumuz yüksek durumda. Sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

"Atmosferimiz çok iyi"

Takımdaki birlikteliği nasıl sağladıklarının sorulması üzerine Koçak, "Saygı her şeyin öncesidir. Oyuncu kardeşlerimiz hepsi değerli, kariyerli futbolcular. Hepsi ile bire bir ilişki, bağlantı, iletişim kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularla aynı hedef içindeyiz. Aynı isteklerimiz var. Onun doğrultusunda çalışıyoruz. Atmosferimiz, birbirimizle iletişimimiz çok iyi. Bu futbolcuların kişiliklerine, karakterlerine bağlıdır" diye konuştu.

"İki maça da galibiyet için çıkacağız"

Cebelitarık maçının taktiğiyle ilgili bir soruya ise Kenan Koçak, "Fazla detaya giremem zaten çünkü sonuçta rakip de bizi izliyordur. Karşı takımın teknik ekibin işlerini kolaylaştırmayalım. Kendi isteğimiz, düşüncemize göre bir oyun felsefemiz var. Burada detaylı bir şekilde girmem etik olmaz. Ekiple, hocamızla beraber çalışıyoruz. İki maça da galibiyet için çıkacağız. Galibiyet için ne gerektiriyorsa hem ofansif anlamda hem defans anlamda sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız" diye cevap verdi.

"Stefan hocamızın herhangi yapmacık bir huyu ve karakteri yok"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili ise Koçak, şu ifadelere yer verdi:

"Stefan hocanın ile yaklaşık 20 yıl evvel oyuncusuydum. O günden tanışıyoruz. Burada hoca olarak ilk defa beraber çalışıyoruz. Kendisi iletişimi yüksek, insanlığı yüksek seviyede. Herkesi geminin içine almak isteyip, üst düzey, pozitif yönlü düşünen bir insan. Onu takıma yansıtmaya çalışıyor. İnşallah bu havayı beraber galibiyetle süsleriz. Hedefimize ulaşırız. Stefan hocamız içiyle, dışı bir olan bir insan. Burada nasıl görüyorsanız içeride de aynısı. Kuralların zaten olması lazım. Hedef doğrultusundayız. O kuralların kurulması lazım. Ona göre yaşamamız lazım. Herhangi yapmacık bir huyu ve karakteri yok."

"İnşallah bu ülkeye, bu bayrağa layık oluruz"

A Milli Futbol Takımı'nda görev aldığından dolayı ayrı bir heyecanlı olduğunu ifade eden Kenan Koçak, "Buraya sadece görev olsun diye gelmedim. Burası benim ülkem, vatanım. Geleceğim en son yer de burası. Onun için bu görevin sorumluluğunu biliyorum. Onun sevincini de yaşıyorum. Burası benim ülkem. Ayrı bir heyecanım ve sevincim var. Elimizden geleni yapıyorum. İnşallah bu ülkeye, bu bayrağa layık oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.