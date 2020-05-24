İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kenan'lı Fortuna son anda yıkıldı

Almanya Bundesliga’nın 27.

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Köln deplasmanında boy gösteren Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, 2-0 önde götürdüğü mücadeleden, 88 ve 90. dakikada yediği gollerle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.


Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Köln, sahasında Fortuna Düsseldorf'u konuk etti. Milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın 41. dakikada attığı golle Fortuna Düsseldorf ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Köln 58. dakikada Mark Uth'un kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Konuk ekip 61. dakikada Erik Thommy'nin golüyle farkı 2'ye çıkarırken, Köln 88. dakikada Modeste'nin golüyle skoru 2-1 yaptı. Maçın uzatma bölümünde Jhon Cordoba'nın golüyle ev sahibi ekip eşitliği yakalarken, maç da bu skorla bitti. 11. sırada bulunan Köln puanını 34 yaparken, 16. sırada Play-Out hattında yer alan Fortuna Düsseldorf ise 24 puana ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.