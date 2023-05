Kendi cilt lekelerinden yola çıkan iş kadını Nuray Yıldız'a Paris'ten ödül

Kendi cilt lekelerinden yola çıkarak sektöre atılan iki çocuk annesi Nuray Yıldız'ın başarı öyküsü kadınlara örnek oluyor. Büyük bir başarıya imza atan Yıldız, Paris'te ödül almaya hazırlanıyor.

Cildinde çok fazla leke olan iki çocuk annesi Nuray Yıldız bu sorunları aşabilmek için uzun süre araştırma yaptı. Araştırma yaptığı sırada sektörü çok seven Yıldız, kendisini bir anda sektörün içinde buldu. İş kadını Nuray Yıldız, alanda gösterdiği başarılarla ödüle layık görülürken iş kadını ödülünü Paris'teki törenle alacak. Yıldız, 7 Haziran'da gerçekleştirilecek ödül töreni sonrası Paris'te şube de açacak. Geçmişte sadece kendisinde leke varmış gibi düşündüğünü belirten Yıldız, "Cildimde çok fazla lekelenme vardı. Cildimdeki lekeleri nasıl açabilirim diye hep araştırma içerisindeydim. Bu mesleği çok sevince bir anda kendimi içerisinde buldum. Cildimin eski halinden eser yok. Ben eskiden sadece kendimi lekeli olarak görürdüm sanki hiç kimse lekeli değilmiş gibi. Bu işe girdikten sonra kendime söz verdim. Her kadın cildini tanımalı ve her kadın lekesiz olarak aynaya baktığında kendisini iyi hissetmeli. Ciltteki tüm lekeleri, gözenekleri, kırışıklıkları tamamen açıyoruz. Yurt dışında, 3 Türkiye'de 27 şubem var. Kendi cildimden yola çıkıp bu şekilde büyüdük. Şubelerimin geneli benim danışanlarım oldu. Aslında onlarda cilt problemleri yaşadığı için beni tercih ettiler. Ben onların hayatına dokundum. Şimdi onlarda başka danışanlarımın hayatlarına dokunmaya başladılar" dedi.