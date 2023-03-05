Kendilerini polis olarak tanıtan soyguncular dükkandan 7 bin ve 500 doları çaldı

Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtan yüzlerinde cerrahi maske, ellerinde ise silah olan 4 kişi, girdikleri hediyelik eşya dükkanından 500 doları alarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Şubat günü saat 20.35 sıralarında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak'ta bulunan hediyelik eşya dükkanına yüzleri maskeli 4 kişi girdi. 3'ünde silah, birinde ise bıçak olan şahıslar, polis olduklarını söyleyip, iş yerinin çekmecesinde bulunan 7 bin TL ve 500 doları alarak kaçtılar. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Burak D. (28), Furkan D. (23), Murat D. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Burak D'nin 9 suç kaydı, Furkan D'nin 10 suç kaydı, Murat D'nin ise 7 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soygun anı ise kameralara yansıdı.