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Kendilerini polis olarak tanıtıp 1,5 milyon TL'lik vurgun yaptılar

İstanbul’da ortaya çıkan telefon dolandırıcılığı çetesi, kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak 1.

İstanbul'da ortaya çıkan telefon dolandırıcılığı çetesi, kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak 1.5 milyon TL'lik vurgun yaptı. Zanlılar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kendilerini telefonda polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp, "altınlarınız kuyumcu soygunundan elde edildi " diyerek toplamda 1,5 milyon TL'sini dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren Mehmet Ö.'nün (19) Fatih'te bir otelde kaldığını tespit eden ekipler, diğer şüphelinin il dışına kaçtığını tespit etti. Muhabbet B.'nin (40) Ankara üzerinden Gaziantep İstikametine gitmeye çalışırken, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile yapılan ortak operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli İstanbul'a getirildi.


80 bin dolar, 7 bin 700 Euro, 80 adet ata lira altın, 6 adet bilezik, 3 adet altın künye, 9 adet yarım altın, 10 adet çeyrek altın ve çeşitli ziynet eşyaları olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL ile yakalanan dolandırıcılar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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