Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtın 10 milyonluk vurgun yapa çeteye operasyon

Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs gözaltına alınırken baskın görüntüleri kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak toplam 10 Milyon TL dolandıran çeteye 27 Mart 2021 tarihinde, Şanlıurfa, İzmir ve İstanbul illerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde, çetenin toplam 14 vatandaşı dolandırdığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmada aralarında 1 kadında olduğu toplam 7 şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan zanlılardan Mustafa G.(47)'nin çeşitli suçlardan toplam 18 , Mustafa K.'nın ise 13 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 29 Mart günü çıkarıldıkları mahkemece, Mustafa G. Ve Mustafa K. Tutuklanarak cezaevine sevk edilirken diğer 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon anı kamerada

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon kameralara yansıdı .Operasyon'da ekiplerin yaptığı baskın ve suçtan elde ettikleri belirlenen 10 adet cep telefonunun ele geçirilmesi saniye saniye kaydedildi.