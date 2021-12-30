Kendinizi daha mutlu hissetmek için nasıl beslenmeli

Dr. Cüneyt Ulutin, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin oluşumu için de hangi gıdaları tüketmemiz konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Depresyon halinde yeme alışkanlıkları genelde değişiyor. Tabiri caizse ya tamamen “yemeden içmeden kesiliyor” ya da sağlıksız olarak ifade edilen gıdalar aşırı tüketiliyor. Özellikle meyvenin aşırı tüketimi, furuktoz şurubu konmuş unlu mamüllere yönelmenin sağlıksız sonuçlar doğurabileceğini söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin konuyla alakalı olarak uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, daha mutlu olunacağı düşünülerek anlık rahatlama sağlayan gıdaların sonrasında furuktoz intoleransına (direncine) sebep olacağının altını çizerken, kişilerin kendilerini daha iyi hissetmeleri açısından hangi gıdaları tüketmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

“Fazlası ilk karaciğeri etkiliyor”

Furuktoz şekerinin fazla alınması sonucu ilk olarak karaciğerin etkileneceğini söyleyen Prof. Dr. Ulutin, “Basit şekerler grubundan olan furuktoz bir meyve şekeridir. Bu meyve şekerinin tek işlenebildiği yer karaciğerdir. Ancak karaciğer glikoza davrandığı gibi furuktoza çok iyi yaklaşmamakta ve çoğunu yağ olarak depolamayı tercih etmektedir. Dolayısıyla karaciğer yağlanması gibi etkenler furuktozun çok fazla alınmasıyla ortaya çıkmaktadır. Az olması da yüksek olması da kötü. Bazı araştırmalarda bunun özellikle karaciğer, sindirim sistemi kanserlerine sebep yol açabileceği konusunda yayınlar mevcut. O yüzden furuktoz tüketiminde dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var” dedi.

“Furuktoza karşı vücutta tahammülsüzlük başlar”

Fazla alınması durumunda vücutta intolerans oluşacağını da aktaran Ulutin, bir kg portakalı bir kere de yiyerek meyve ihtiyacımı karşıladım gibi düşünmek çok doğru değil. Çünkü vücuda gereğinden fazla furuktoz almış olursunuz. Bu da sizde furuktoz intoleransı dediğimiz furuktoz şekerine bir tahammülsüzlük oluşturur. Furuktoz intoleransı genetik olabildiği gibi sonradan da oluşabilir. Furuktozun esas kaynağı meyveler olmakla birlikte, fiyatı ucuz olan, mısır şurubu dediğimiz içinde yoğun furuktoz içeren şuruplarla yapılan tatlılarda, unlu mamullerde yine furuktoz şekerinin kullanılması, günlük alınması gerekenden fazla olması sonucu furuktoz intolerensı gelişmesini sağlar. Genetik var olan furuktoz intoleransı uzun süreli bir yaşama izin vermeyebilir. Sonradan oluşan intolerans ise bizimle ilgili. O yüzden meyve-sebze, unlu mamuller tüketiminde, meyvelerde belli bir sayıyı geçmemek önemli. Gıda etiketi de doğru okunmalı ve hangi ürünlerde furuktoz şekerinin olup olmadığı ve ne kadar olduğuna bakılmalı. Belirti olarak karşımıza karın ağrısı, kabızlık ve bunu takip eden ishal gibi sindirim problemleri ile karşımıza çıkar” şeklinde konuştu.

“Yanlış ve az alınması sizi daha çok depresyona sokabilir”

Furuktoz şekerinin yanlış ve az alınması durumunda da özellikle mutluluk hormonunun yapı taşlarından olan triptofanın etkilendiğini de ifade eden Ulutin bu anlamda duyusal sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi. Ulutin, “Furuktozu vücut alamazsa o zaman belirli maddelerin oluşumu vücutta etkilenecektir. Bunlardan önemli olanı triptofandır ve normalde insan vücudunda bulunmayan, dışarıdan almak zorunda olduğumuz bir yapı taşı, aminoasittir. Bunu vücut yeterince alamayınca ister istemez ani açlık krizleri, depresyon, sinirlilik hali, uykusuzluk gibi şikâyetler ortaya çıkar. Daha çok şekerli şeyler tüketmeye başlanacaktır. Fakat furuktoza karşı intolerans çözülmeyeceği için kısır bir döngü oluşturacaktır” dedi.

Triptofan neden önemli

Triptofan maddesinin neden önemli olduğuna da anlatan Ulutin, “Vücudumuzda serotenin, melotonin, niyasin gibi vitaminlerinin üretiminde yer alan bir ön madde. Normalde serotonin beynimize geçmezken, triptofan halinde geçip, orada çeşitli enzimlerle etkileştikten sonra sinir uçlarımıza kadar yayılır. Bu serotonin maddesi ile biz kendimizi daha iyi hisseder, melotonin ile uykumuz düzenlenir, niyasin ile de cildimiz güzelleşir” ifadelerini kullandı.

Triptofan hangi gıdalarda daha fazla görülüyor

Son olarak da hangi gıdaların triptofan maddesi açısından zengin olduğu konusunda bilgilendirmelerde bulunan Ulutin, “Özellikle hindi eti, kırmızı et, tavuk, süt, beyaz peynir, yumurta, balıklardan somon ve levrek, karides ve çikolatada oldukça yüksek oranda bulunuyor. Dolayısıyla kendisinde bu tarz şikayetler olanların bu önerileri dikkate almasını tavsiye ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.