Keneye karşı tedbir amaçlı ilaçlama yapılıyor

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, ilçe genelinde kene tehdidine karşı tedbir amaçlı olarak ilaçlama yapıyor.

Ekipler, İstanbul'da şu ana kadar tespit edilmiş herhangi bir kene tehdidi olmamasına karşın her ihtimale karşı özellikle yeşil alanlarda ve parklarda keneye karşı ilaçlama yapıyorlar.

Çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülürken, vatandaş sağlığını ön planda tutan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyolojik ilaçlarla ve biyolojik kontrol yöntemleriyle gerçekleştiriyor.