KE'nin 12. sayısı Köy Enstitülü yazarlardan Osman Şahin'i selamlıyor

sayısıyla 2. yılını doldurmuş bulunuyor. Yaşayan şairleri ve yazarları dosya kapsamında sayfalarına taşıyan KE, yeni sayısında, Köy Enstitülü yazarlardan Osman Şahin'i zengin bir içerikle selamlıyor.

Köy Enstitüleri Kuşağı'nın son temsilcilerinden olan Osman Şahin, bugüne kadar sayısız esere imza atmış ve eserleri beyaz perdeye en çok aktarılan yazarlar arasında yer alıyor. Eserlerinde toplumsal gerçekleri tüm çıplaklığıyla ve destansı bir dille sunan Şahin, sayısız ödüle de değer görüldü.

1970 TRT Öykü Büyük Ödülü, 1980 Nevzat Üstün Öykü Ödülü, 1992 Ömer Seyfettin Öykü Ödülü, 1994 Sait Faik Hikaye Armağanı, 1997/ 9. Ankara Uluslararası Film Festivali Aziz Nesin Emek Onur Ödülü, 1998 Yunus Nadi Öykü Ödülü, 1996/ 36. Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü bunlardan bazıları.

KE'nin Osman Şahin dosyasında yer alan yazarlar arasında, Tarık Günersel, Kadir İncesu, Sunay Akın, Buket Şahin, Hülya Soyşekerci, Akgün Akova, Abdullah Ezik, Semrin Şahin ve İbrahim Varelci bulunuyor. Osman Şahin'in, kendi yaşamından damıttığı “Taşa Tohum Ekilmez” başlıklı yazı ise son derece dikkat çekici.

KE'nin dosya dışı sayfalarında şiir, yazı, öykü, çeviri ve söyleşileriyle yer alan isimler ise Çilem Dilber, Kadir Aydemir, Ercan Y Yılmaz, Mertcan Karacan, Furkan Kemer, Ayşe Şafak Kanca, Bahar Uysal Karakuş, Canan Domurcaklı, Osman Erkan, Hilmi Haşal, Münire Çalışkan Tuğ, Tolga Başoluk, Serkan Gülpınar, Bircan Çelik, Mustafa Bilgücü, Soner Demirbaş, Burak Mustafa Ada, Selami Karabulut, Nihan Feyza Lezgioğlu, Ayda Majid Abadi, Varol Mengüverdi, Zeki Altın, İlyas Tunç, Havva Yılmaz, Fırat Caner, Rojhat Turgut, Mete Karagöl ve Oğuz Dinç'ten oluşuyor.

Derginin “Kitaplar Arasında” başlıklı sayfası, her sayıda olduğu gibi, yeni çıkan eserleri tanıtmaya devam ediyor.