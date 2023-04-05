“KE”nin 20. sayısındaki konuklar Erendiz Atasü ve Gülten Akın oldu

Derginin 20. sayı konukları yazın dünyasının yaşayan isimlerinden Erendiz Atasü ile 14 Kasım 2015'te hayatını kaybeden şiirin “incelikli, duyarlı, kucaklayıcı” isimlerinden Gülten Akın oldu.

Erendiz Atasü üzerine gerçekleştirilen yazı ve söyleşilerde Nilgün Çelik, Elif Derviş, Neşe Aksakal, Meliha Yıldırım ve Tuğba Eren okurları selamlarken, Pelin Taşkesen'e ait Erendiz Atasü illüstrasyonu ise renkli ve keyifli bir görsel sunuyor. Ek dosya niteliğinde bulunan Gülten Akın çalışmaları Ayça Erdura, Betül Dünder, Buket Düzgen, Çiğdem Sezer, Nalan Çelik ve Pelin Şanlı Türgen'e ait. “KE”nin dosya dışı çalışmaları ise Haydar Ergülen, Kadir Aydemir, Hatice Günday Şahman, Ayfer Karakaş, Gülser Kut Arat, Özlem Şan, Oya Uysal, Yonca Yaşar, Saniye Kısakürek, Barış Yıldırım, Yonca Tandoğan, Ömer Turan, Serkan Türk, Arife Kalender, Kadir İncesu, Elif Hopyar, Gülşah Kabal, Gönül Demircioğlu, Nuray Elçin, Rabia Çelik Çadırcı, Ercan y Yılmaz, Abdullah Ezik, Turgay Kantürk, Zeki Altın, Mertcan Karacan, Havva Yılmaz, Alptuğ Topaktaş, Beyhan Dağcı ve Saba Duran'dan oluşuyor.

Derginin önceki sayılarında yer alan “Kitaplar Arasında” başlıklı sayfası, yeni çıkan eserleri bu sayıda da tanıtmaya devam ediyor.