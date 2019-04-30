Kentlerin veri yönetimi masaya yatırıldı

“Değişim ve Veri Yönetimi” konu başlığı altında gerçekleşen oturumda, yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenler, veri yönetimi üzerine görüşlerini bildirdi.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Kent Ağları Buluşma toplantısı gerçekleştirildi. “Değişim ve Veri Yönetimi” konu başlığında gerçekleştirilen oturumda yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenler sunum yaparak, görüşlerini bildirdi. Şişli'de bir otelde gerçekleşen toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediye ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Beyoğlu, Gent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ben Derruder, Loughborough Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Allan Watson, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve çok sayıda davetli katıldı.

“Biz yöneticiler olarak akademisyenlerimizin sahada yapacağı her türlü çalışmaya destek vereceğiz”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, “Veri meselesi, bugün çağımızdaki kentlerin baş etmesi gereken, en önemli meselelerden bir tanesidir. Bir taraftan veriyi topluyoruz, ama bu veriyi yönetim bilgi sistemi için nasıl kullanacağımız meselesi başlı başına bir mesele. Yani çok sayıda veriyi toplamak, tek başına anlamlı bir şey değil. Çok sayıda datayı topladığınızda, o datayı doğru şekilde işlemediğinizde, doğru bir mantıkla onu süzüp karar destek sistemine dönüştürmediğinizde, yönetim bilgi sisteminiz doğru işlemediğinde elinizdeki data bir karmaşadan ibaret olacaktır. Ve o sizin için yol gösterici olmaktan çok kafa karıştırıcı hale gelecek. Dolayısıyla yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri anlamında datanın işlenmesi, doğru bilgiye dönüştürülmesi, bizim, özellikle belediyelerimizin yönetimleri, metropolitan yönetimler açısından da son derece hayati bir mesele olarak karşımızda duruyor. Verileri toplamak, bunun madenciliğini yapmak, big data dediğimiz datayla uğraşmak ve ondan karar destek sistemlerine üretmek şüphesiz, akademisyenlerimizin bizler için sunacağı en büyük hizmet olacaktır. Biz yöneticiler olarak sizlerle çalışmaya hazır olduğumuzu, sizin bu çalışmalarınızı sahada yapabilmeniz için elimizden gelen tüm desteği size vereceğimizi buradan söylüyorum” diye konuştu.